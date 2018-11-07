В поджоге храма в Москве заподозрили активистов

В поджоге храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушино подозревают активистов, протестовавших против его строительства в парке на Лодочной улице на северо-западе Москвы, передает телеканал "360". "У нас тут было очень много противников – с разных углов Москвы приезжали, чтобы нам пакостить. Обещали нас сжечь, поубивать и прочее, только чтобы мы храм не строили", – рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" помощница настоятеля храма. Она добавила, что угрозы поступали с 2016 года.

Огонь сильно повредил строение, уничтожен практически весь иконостас и алтарь. Восстанавливать деревянный храм не будут – его воздвигли на время строительства большого каменного комплекса. Работы почти завершены.