Умер легендарный иллюзионист

Умер актер и один из самых влиятельных фокусников в мире. Мужчина скончался по естественным причинам.
"Он бы совершенно уникальным, другого такого нет", – заявил менеджер актера. Рики Джей впервые появился на экране в 1983 году. Однако особую славу принесла Рики Джею магия, передает Hollywood Reporter.
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