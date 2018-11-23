В Москве на допросе умер подозреваемый

В Москве в отделе полиции по району Вешняки во время допроса умер подозреваемый в разбое гражданин Таджикистана 1980 года рождения, передает портал newizv.ru. Причиной смерти называется острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Отмечается, что во время задержания подозреваемых оказал полиции сопротивление, поэтому его руки были скованы наручниками. Сообщается, что вместе с ним во время операции силовиков на Никитской улице 21 ноября были задержаны еще 17 уроженцев Таджикистана.
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