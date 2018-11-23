На северо-западе Москвы слышны взрывы

Очевидцы рассказали о звуках взрывов в районе улицы Маршала Рыбалко на северо-западе Москвы, передает Telegram-канал "Говорит Москва". Информацию о пожаре и его последствиях проверяют в МЧС. В представительстве экстренной службы рассказали, что вызов поступил на Большой Волоколамский проезд рядом со станцией Московского центрального кольца "Панфиловская".
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