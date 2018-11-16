Пассажирка упала на пути в московском метро

Вечером 16 ноября на станции "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена у 29-летней пассажирки закружилась голова, после чего она упала с края платформы на пути, передает агентство городских новостей "Москва". Поезд в этот момент был еще в тоннеле.
Произошедшее увидели сотрудники УВД на Московском метрополитене. Они оперативно помогли пострадавшей женщине подняться, для чего с контактного рельса сперва было снято напряжение.
Прибывшие на место медики оказали ей первую помощь. Ей поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Пострадавшая была направлена в больницу.
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