Планировал три дня: 22-летний тихоня-москвич вырезал всю семью

Страшная трагедия произошла в ночь на 17 октября в столице. Молодой человек жестоко убил в квартире троих родственников.

Инцидент, случившийся в 03:00 в рядовой московской семье, напоминает фильм ужасов. Преступление совершил 22-летний Ярослав Ермаков.

Парень хладнокровно вырезал всю семью, передает Telegram-канал 112. Мать и отца убил на кухне, спящую бабушку – в ее комнате. На вопросы шокированных увиденным полицейских выпускник колледжа предпринимательства ответил: "Просто все надоело".

Стражам порядка Ярослав рассказал, что убийство семьи планировал три дня. Парень хотел расправиться с близкими тихо, во сне, однако все пошло "не по сценарию".

Ермаков в подробностях описал полицейским свои зверства. Около 03:00, взяв нож и войдя в комнату бабушки, он начал быстро наносить ей удары ножом. Женщина успела вскрикнуть, и на шум прибежали родители душегуба. Тогда молодой человек начал бить ножом отца и мать. Родители успели добежать до кухни, где сын их и добил.

Ярослав Ермаков, так хладнокровно и жестоко расправившийся с самыми близкими, был тихим и спокойным парнем. Ранее не судимый, административных штрафов не получал, на учете у психиатра и нарколога не состоял.