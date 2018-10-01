Ошалевшая лошадь устроила дебош в баре

Скаковая лошадь чуть не разнесла бар неподалеку от самого знаменитого ипподрома в Париже. За несколько секунд животное "выпроводило" за дверь всех посетителей.

На опубликованных кадрах видно, что люди мирно проводили досуг в баре, когда в помещение буквально влетела лошадь. Посетители заведения мигом разбежались, никто не пострадал, передает телеканал "360".