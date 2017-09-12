Напуганная мужем москвичка выпрыгнула из окна четвертого этажа

Жуткий инцидент произошел в столичном районе Соколиная гора. Семейная разборка закончилась тем, что девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Происшествие случилось в ночь с 11 на 12 сентября в одном из домов по 1-му Кирпичному переулку. Между 29-летней москвичкой и ее супругом произошел конфликт.

Пытаясь убежать от разъяренного мужчины, девушка, которая на тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнула из окна четвертого этажа. На место происшествия прибыли медики.

Осмотрев пострадавшую, травматологи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и перелом поясничного отдела позвоночника, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города. Судьба мужа девушки пока не известна.

Аналогичный инцидент произошел в середине августа на востоке Москвы.По предварительным данным, 20-летняя девушка поссорилась с мужчиной. Во время конфликта он несколько раз ударил ее, после чего она решила любым путем спастись от обидчика.

Не имея возможности покинуть квартиру, девушка выпрыгнула на улицу из окна.Прибывшие на место происшествия врачи доставили пострадавшую девушку в больницу. Медики диагностировали у нее переломы поясничного отдела позвоночника и седалищной кости.

