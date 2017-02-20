Захватчик заложников в Москве выпрыгнул в окно

Москвич Леонид Оводов, взявший в заложники жену и троих детей, выпрыгнул из окна. Такое решение мужчина принял спустя несколько часов переговоров с полицией.

Решение злоумышленника наконец сдаться полиции журналисты и сотрудники экстренных служб горячо приветствовали. Сначала преступник заявил, что выйдет к правоохранителям, но позже решил добраться до них более быстрым путем – выпрыгнув из окна на специальную подушку безопасности, которую сотрудники МЧС разместили около дома.

Когда преступник приземлился, его схватили полицейские. Судя по кадрам, опубликованным Ruptly, Оводов оказывал сопротивление, в результате чего сотрудники экстренных служб вынуждены были применить к нему силу.

Предположительно, сначала злоумышленника осмотрят медики: он мог получить повреждения в результате падения с большой высоты. Затем Оводовым займутся полицейские.

Напомним, о захвате заложников в одной из многоэтажек Москвы стало известно днем 20 февраля. Прибывшие на место преступления правоохранители попытались попасть в квартиру, где Оводов удерживал жену и троих детей, но из этого ничего не вышло.

Позже преступник начал общаться с журналистами и сотрудниками полиции в социальных сетях и через окно в кухне. Злоумышленник просил, чтобы его связали с послами КНДР и Ирана, однако поговорить с дипломатами Оводову так и не удалось.

Жена и дети Оводова не пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает Life.ru.