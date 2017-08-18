Избитая москвичка бросилась в окно после ссоры
Инцидент произошел в квартире одного из домов на 1-ой Владимирской улице, передает телеканал "360". По предварительным данным, 20-летняя девушка поссорилась с мужчиной. Во время конфликта он несколько раз ударил ее, после чего она решила любым путем спастись от обидчика.
"Не имея возможности покинуть квартиру, девушка выпрыгнула на улицу из окна", – рассказал собеседник издания. С какого именно этажа упала жительница Перово, не уточняется.
Прибывшие на место происшествия врачи доставили пострадавшую девушку в больницу. Медики диагностировали у нее переломы поясничного отдела позвоночника и седалищной кости. В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт инцидента.
Напомним, ранее похожий инцидент случился с бывшей участницей популярного шоу "Битва экстрасенсов" Илоной Новоселовой. Незадолго до смерти девушка поссорилась со своим молодым человеком.
"Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит ее, но она была против этого категорически", – рассказала мать колуньи.
Когда мужчина во время ссоры ненадолго отвернулся, девушка выпала из окна с высоты шестого этажа. По одной из версий, Новоселова хотела лишь напугать любовника, но не удержалась.
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