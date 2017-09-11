В метро Киева произошло ЧП

У поезда на перегоне между станциями "Контрактовая площадь" и "Льва Толстого" на синей ветке Киевского метрополитена загорелся вагон, передает РИА Новости. Была проведена эвакуация пассажиров. На данный момент для пассажиров оказались закрыты станции "Петровка", "Тараса Шевченко", "Контрактовая" и "Почтовая площадь". Сообщается, что из-за ЧП на других станциях стали скапливаться большие толпы пассажиров.
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