На Украине солдат застрелил двух сослуживцев

В ночь на 11 сентября на территории одной из военных частей в Кировоградской области Украины военнослужащий дал две короткие очереди по своим коллегам, которые выполняли тренировочные упражнения, передает "Интерфакс". "От огнестрельных ранений старший сержант и солдат погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении военной прокуратуры Южного региона Украины. Национальная полиция начала уголовное производство по факту произошедшего.
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