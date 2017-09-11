Дерзкого беглеца поймали прямо в здании суда

В Сети появилось видео с дерзким побегом задержанного прямо в здании Пресненского районного суда Москвы. Авторы ролика рассказали, что инцидент произошел еще 7 августа и мужчина до сих пор не найден. Эта информация не нашла своего подтверждения – мужчину скрутили прямо на месте. Ошиблись разместившие ролик и в дате попытки побега.

"Попытка побега была 7 сентября. Она увенчалась успехом для правоохранительных органов. Они его задержали, и на кадрах видно, что его скрутили прямо в зале суда", – цитирует телеканал "360" пресс-секретаря суда Анастаси. Пылеву.

