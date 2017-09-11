В США умер автор комиксов про Росомаху

В США скончался сценарист и редактор комиксов Лен Уэйн, передает РИА Новости. В издательстве DC Comics его называют дорогим другом и давним сотрудником компании. "Лен Уэйн был одной из легенд в комиксах с момента, когда я пришла в издательство восемь лет назад", – рассказала президент компании Диана Нельсон. Соболезнования в связи с легендарным автором выразила и конкурирующая компания – Marvel Entertainment. Лен Уэйн внес значительный вклад в развитие персонажей двух компаний. Так, наибольшую известность Лену Уэйну принесли комиксы "Болотная тварь" издательства DC Comics и "Росомаха" от Marvel Comics.