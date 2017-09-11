В Таиланде погибла туристка из России

Под окнами отеля в курортной Паттайе было обнаружено тело 28-летней туристки из России, передает сайт НТВ.Ru. По предварительным данным, девушка упала с балкона шестого этажа. Полиция Таиланда устанавливает обстоятельства происшествия. Стражи порядка допрашивают соседку по номеру погибшей. Сообщается, что никаких признаков, указывающих на желание туристки покончить с собой, обнаружено не было.