Московского топ-менеджера обокрали в продуктовом на 630 тысяч рублей

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что в продуктовом магазине на западе Москвы у него из тележки кто-то похитил сумку Bugatti, передает РИА Новости. В ней находились 501 тысяча рублей, 1,1 тысячи долларов и дорогостоящая ручка Montblanc. Материальный ущерб оценивается приблизительно в 630 тысяч рублей. Пострадавшим оказался исполнительный директор ЗАО "Компания Русский Стандарт". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.