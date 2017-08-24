Похитивший сына россиянин убит в США

В США полиция застрелила 48-летнего россиянина Константина Морозова. Ранее мужчина убил свою жену и похитил сына.

Константин Морозов был застрелен в Лос-Анджелесе возле дома своего друга в Энкино. В этот момент мужчина был вместе со своим девятилетним сыном Дэниелом.

Морозова доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. Ребенок россиянина не пострадал и на данный момент в безопасности, передает Los Angeles Times. Ни один из офицеров полиции ранен не был.

По словам властей, на месте происшествия был найден пистолет, хотя почему по россиянину открыли огонь, не уточняется. Ранее Морозова подозревали в убийстве жены. Тело женщины было обнаружено 21 августа в Санта-Марии. По данным правоохранительных органов, расправившись с супругой, мужчина забрал сына и скрылся. После этого полиция распространила ориентировку с целью найти мальчика и его отца.

Оперативникам удалось выяснить местонахождение Морозова. Они подкараулили его в тот момент, когда он с сыном выходил из дома своего друга. Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося. В генконсульстве России в Сан-Франциско подтвердили, что похищенный мальчик и его родители являютcя гражданами нашей страны, передает РИА Новости.