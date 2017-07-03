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Происшествия

В Бостоне автомобиль протаранил толпу пешеходов

прочитано 317 раз

На востоке Бостона в США неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих. На месте происшествия работает полиция.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль злоумышленника врезался в здание. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автор: Евгений Мышко3 июля 2017, 21:40

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