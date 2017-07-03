В Бостоне автомобиль протаранил толпу пешеходов

На востоке Бостона в США неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих. На месте происшествия работает полиция.
Судя по опубликованным кадрам, автомобиль злоумышленника врезался в здание. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
BREAKING: Injuries reported after cab crashes into pedestrians in East Boston near Logan Airport. Sky Ranger showing the scene. @nbcboston pic.twitter.com/NF9hMZUkox— Daniel Gadbois (@DanNBCBoston) 3 июля 2017 г.
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