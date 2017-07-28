В Москве массово вымирает рыба

В Лебедянском пруду в районе Измайлово зафиксировано массовое вымирание рыбы. Специалисты взяли пробы для проведения проверки по факту происшествия.
"Результаты должны быть готовы в течение недели. При этом причина того, от чего погибла рыба, может быть связана не с химическим загрязнением воды, а, например, с болезнью рыбы", – сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Ранее сообщалось, что ЧП могло случиться из-за того, что егеря рассыпали близ пруда отраву для комаров, передает агентство городских новостей "Москва".
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