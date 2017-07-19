В Москве мужчина устроил стрельбу в подъезде

Житель одного из домов на улице Малышева на юго-востоке Москвы обстрелял соседа, после чего забаррикадировался в своей квартире, передает Life.ru. Штурмовать ее готовятся сотрудники полиции. У соседа в результате стрельбы ранена рука. По предварительным данным огонь велся из пневматического или травматического оружия.
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