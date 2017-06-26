Маньяк убил двух человек на остановке в Перми

Утром 26 июня на остановке "Локомотивное депо" на Трамвайной улице в Перми мужчина с ножом неожиданно напал на ожидающих прибытие транспорта людей. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия, женщина была госпитализирована с множественными ножевыми ранениями и скончалась в больнице, передает URA.Ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Преступника, которого из-за внезапного характера и кровавости нападения успели прозвать маньяком, задержать не удалось. Убийца и его жертвы знакомы друг с другом не были.