При пожаре на северо-западе Москвы спасли человека

На северо-западе столицы произошел пожар. Горела одна из квартир на улице Героев Панфиловцев. Площадь пожара составила пять квадратных метров, передает агентство "Москва".
В ходе тушения пожара спасен один человек. Он передан бригаде скорой помощи для обследования. К настоящему времени пожар ликвидирован, эвакуация людей из соседних квартир не проводилась.
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