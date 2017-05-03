При пожаре на северо-западе Москвы спасли человека

На северо-западе столицы произошел пожар. Горела одна из квартир на улице Героев Панфиловцев. Площадь пожара составила пять квадратных метров, передает агентство "Москва".

В ходе тушения пожара спасен один человек. Он передан бригаде скорой помощи для обследования. К настоящему времени пожар ликвидирован, эвакуация людей из соседних квартир не проводилась.