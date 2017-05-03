Тело мужчины 3 месяца пролежало возле Курского вокзала

В центре столицы найден мертвым мужчина. Тело погибшего около трех месяцев пролежало в Костомаровском переулке неподалеку от железнодорожных путей Курского вокзала, передает РИА Новости.
На вид погибшему 25-30 лет. В ходе осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о криминальной смерти, не обнаружено.
Бывшая гимнастка позволила себе расслабиться
Место проведения конкурса оцепили двумя кордонами
По словам артистки, они с мужем много требуют друг от друга
Как живет 27-летняя наследница королевы шансона