В Москве эвакуируют Третьяковскую галерею

В здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке проводится эвакуация. О происшествии сообщили сотрудники музея.

"Нас действительно эвакуируют, это здание на Лаврушинском переулке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи. Причины пока не известны.

По уточненным данным, эвакуация было объявлена из-за бесхозной сумки. На месте происшествия работают саперы и сотрудники МЧС, передает Life.ru.