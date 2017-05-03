В Москве эвакуируют Третьяковскую галерею

В здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке проводится эвакуация. О происшествии сообщили сотрудники музея.
"Нас действительно эвакуируют, это здание на Лаврушинском переулке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе галереи. Причины пока не известны.
По уточненным данным, эвакуация было объявлена из-за бесхозной сумки. На месте происшествия работают саперы и сотрудники МЧС, передает Life.ru.
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