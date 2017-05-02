В Подмосковье похитители 15-летней девочки требуют выкуп

В подмосковных Люберцах неизвестные похитили 15-летнюю девочку. Школьница утром 12 апреля вышла из дома и не вернулась. Спустя десять дней родителям позвонили похитители и рассказали, что девочка жива, пишет "Комсомольская правда".

Неизвестные заявили, что если родители хотят вернуть девочку, то должны передать им несколько тысяч долларов. "Мы ведем поиск девочки и разыскиваем неизвестных, которые потребовали выкуп", – сообщил старший помощник руководителя СК по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и удержания несовершеннолетней и вымогательства денежных средств у ее родителей под угрозой применения насилия в отношении потерпевшей. все обстоятельства инцидента устанавливаются.