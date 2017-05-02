На юго-западе Москвы горит склад с картоном

На юго-западе столицы загорелся склад с картоном и различной тарой. Инцидент произошел в одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров, расположенном в 6-ом Загородном проезде, передает "Газета.ру".

Из охваченного огнем здания валит густой черный дым. Не исключена возможность перекидывания огня на пристроенные к складу бытовки, в которых могут находиться люди.