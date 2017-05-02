Подростки закидали камнями поезд МЦК

Один из поездов Московского центрального кольца во время движения закидали камнями. Как сообщили пассажиры, камни в "Ласточку" бросали подростки, передает "Газета.ру".

Инцидент произошел, когда состав подъезжал к тоннелю в районе Ленинского проспекта. "Стеклопакеты выдержали удары и уберегли пассажиров от травм", – сообщили представители МЦК, отметив, что происшествие не отразилось на графике движения "Ласточек".