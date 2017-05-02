В России умер олимпийский чемпион

Скончался олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Лобанов. Ему было 64 года. "Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Терентьевича", – сообщили в пресс-службе организации.

Лобанов завоевал золото Олимпиады 1972 года в Мюнхене в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 метров. На Играх-1980 в Москве он занял третье место в аналогичной дисциплине.