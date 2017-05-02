Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 145 лет

В Индонезии умер старейший на планете мужчина Мба Гхото. Он скончался в провинции Центральная Ява. Гхото было 145 лет, передает "Газета.ru" со ссылкой на The Guardian. У него осталось пять детей, 12 внуков, 17 правнуков и два праправнука.

Как рассказывал сам Гхото, он родился в декабре 1870 года. В начале Первой мировой войны ему было 43 года и 70 лет – во время Второй мировой войны. Однако Мбах так и не был официально признан самым старым человеком в мире, поскольку Индонезия начала регистрировать новорожденных только в 1900 году.



