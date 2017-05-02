В Москве на вокзале поймали украинца со взрывчаткой

Столичные правоохранители задержали уроженца Украины на Павелецком вокзале. В сумке у мужчины были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

"Изъяты патроны россыпью, мина от миномета, граната со взрывателем", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в полиции. По факту происшествия проводится проверка.

