На юге Москвы произошел пожар

Возле станции метро "Аннино" на юге Москвы загорелся автосервис. Сотрудники МЧС получили информацию о пожаре в 07:25 мск 2 мая.
Очевидцы запечатлели происшествие на видео. Пожарным удалось локализовать возгорание, передает телеканал "360". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
По мнению эксперта, никакой "турбулентности ясного неба" на рейсе Москва – Бангкок не было
Анастасия Костенко откровенно рассказала о себе
Роспотребнадзор опубликовал ряд рекомендаций
Певец рассказал о том, каково быть супругом Примадонны