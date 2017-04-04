В Москве задержали шесть автобусов с мигрантами

Московские правоохранители задержали шесть автобусов, внутри которых находились группы мигрантов с Украины. Транспортные средства были припаркованы на севере города, недалеко от проезжей части.

Рабочие рассказали, что приехали к начальству за зарплатой. Если с документами мигрантов все окажется в порядке, они будут отпущены. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.