В Москве задержали шесть автобусов с мигрантами

Московские правоохранители задержали шесть автобусов, внутри которых находились группы мигрантов с Украины. Транспортные средства были припаркованы на севере города, недалеко от проезжей части.
Рабочие рассказали, что приехали к начальству за зарплатой. Если с документами мигрантов все окажется в порядке, они будут отпущены. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.
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