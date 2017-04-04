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Происшествия

В Москве задержали шесть автобусов с мигрантами

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Московские правоохранители задержали шесть автобусов, внутри которых находились группы мигрантов с Украины. Транспортные средства были припаркованы на севере города, недалеко от проезжей части.

Рабочие рассказали, что приехали к начальству за зарплатой. Если с документами мигрантов все окажется в порядке, они будут отпущены. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.

4 апреля 2017, 18:18

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