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Происшествия

В московском метро у пассажира взорвался телефон

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В столичном метро в рюкзаке пассажира взорвался телефон. Инцидент произошел в утренний час пик на станции "Бауманская", передает Life.

Пассажиры обратили внимание, что у мужчины задымился рюкзак, в вагоне все расступились, а дымящийся ранец сбросили на пол. Вагон через несколько минут затянуло дымом. Владельца рюкзака на станции высадили из поезда. На место прибыли сотрудники полиции.

14 апреля 2017, 15:18

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