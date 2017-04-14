В московском метро у пассажира взорвался телефон

В столичном метро в рюкзаке пассажира взорвался телефон. Инцидент произошел в утренний час пик на станции "Бауманская", передает Life.
Пассажиры обратили внимание, что у мужчины задымился рюкзак, в вагоне все расступились, а дымящийся ранец сбросили на пол. Вагон через несколько минут затянуло дымом. Владельца рюкзака на станции высадили из поезда. На место прибыли сотрудники полиции.
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