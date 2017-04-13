Московские полицейские нашли наркотики у преподавателя из США

Столичные полицейские задержали на 3-й Тверской-Ямской улице гражданина США, работающего преподавателем в Московском физико-техническом институте. Во время досмотра были обнаружили наркотики, передает телеканал "360".

Стражи порядка нашли у иностранца мефедрон – запрещенный препарат класса замещенных амфетаминов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.