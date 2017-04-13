Московские полицейские нашли наркотики у преподавателя из США

Столичные полицейские задержали на 3-й Тверской-Ямской улице гражданина США, работающего преподавателем в Московском физико-техническом институте. Во время досмотра были обнаружили наркотики, передает телеканал "360".
Стражи порядка нашли у иностранца мефедрон – запрещенный препарат класса замещенных амфетаминов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
Мероприятие было отменено
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