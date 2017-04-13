Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы

В Москве неизвестный сорвал выступление участника шоу "Голос" Виктора Щежина-Бурко. Злоумышленник сообщил, что в ресторане, где исполнитель дает концерт, находится бомба.
Из здания были эвакуированы 40 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейским не удалось обнаружить взрывчатку, передает РЕН ТВ.
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