Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы

В Москве неизвестный сорвал выступление участника шоу "Голос" Виктора Щежина-Бурко. Злоумышленник сообщил, что в ресторане, где исполнитель дает концерт, находится бомба.

Из здания были эвакуированы 40 человек. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейским не удалось обнаружить взрывчатку, передает РЕН ТВ.