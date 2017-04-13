В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже

В центре столицы из окна квартиры на восьмом этаже выпал годовалый ребенок. Он рухнул на решетку, расположенную на уровне третьего этажа. Малыш выжил и был доставлен в больницу.

"Он получил сотрясение мозга и ушибы", – сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Отец мальчика рассказал, что тот некоторое время находился без присмотра. По факту происшествия ведется проверка.