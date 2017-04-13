В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе

Столичные полицейские обнаружили в одном из канализационных коллекторов Троицка труп. Специалисты пришли к выводу, что мужчина погиб около месяца назад.
"Ввиду гнилостных изменений установить возраст покойного не представляется возможным", – сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах. Тело отправлено в морг, правоохранительные органы ведут проверку.
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