Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали 53-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, она зарезала собутыльника во время ссоры.

Тело погибшего было обнаружено в квартире одного из домов на проспекте Андропова, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия возбуждено уголовное дело.