Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали 53-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, она зарезала собутыльника во время ссоры.
Тело погибшего было обнаружено в квартире одного из домов на проспекте Андропова, передает агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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