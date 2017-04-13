В Москве 12-летнему школьнику сломали нос

Учащийся одной из столичных школ получил перелом носа во время драки на перемене: 12-летний мальчик был доставлен в больницу. Пострадавшего отпустили домой, но в ближайшее время он будет находиться под наблюдением врачей, сообщает Life.ru. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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