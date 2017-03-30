Вооруженные шилом грабители подожгли москвича

На востоке Москвы трое неизвестных вломились в квартиру, ранили хозяина и ограбили его. Инцидент произошел в одном из жилых домов по 11-й Парковой улице, передает Lenta.ru.

Как рассказали в полиции, злоумышленники напали на мужчину с шилом, после чего обрызгали его аэрозолем и подожгли зажигалкой. Пострадавший госпитализирован с раной грудной клетки и ожогом.