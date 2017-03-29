В центре Москвы Porsche сбил девушку

В столице водитель автомобиля Porsche сбил девушку, которая перебегала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Инцидент произошел на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда, передает агентство "Москва".
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Водитель автомобиля с места ДТП не скрылся. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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