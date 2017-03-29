Пьяный москвич выжил после падения с шестого этажа

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты, был доставлен житель Москвы. У мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тупая травма живота и алкогольное опьянение, передает РИА ФАН. Сообщается, что пострадавший выпал из окна шестого этажа после бурного застолья. Обстоятельства произошедшего уточняются.