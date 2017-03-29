На складе в Новой Москве произошел крупный пожар

На складе строительных материалов в деревне Бабенки в Новой Москве произошел пожар, передает агентство городских новостей "Москва". Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 08:37 мск, а уже в 09:58 спасатели потушили огонь. Информация о пострадавших не поступала.
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