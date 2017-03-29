В столице из банкомата похитили миллион рублей

"Неизвестный неустановленным способом из банкомата совершил кражу четырех кассет с денежными средствами и скрылся", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу Главного управления МВД России по столице. С заявлением в полицию обратился начальник отдела поддержки банковской сети.

Материальный ущерб превысил один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

