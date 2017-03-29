Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс из Москвы в Шанхай, экстренно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово, передает "Интерфакс". По предварительным данным, экипаж запросил посадку из-за срабатывания датчика технической неисправности, заявила начальник пресс-службы Уральского управления МВД России на транспорте Елена Епимахова.

На борту находились 355 пассажиров и 14 членов экипажа. "Совершил посадку благополучно. Сейчас на дозаправке находится, полетит этот же борт, замены не будет", – добавила Епимахова.