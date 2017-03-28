В московском метро из-за пассажира произошел сбой

На участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел сбой. Поезда двигались с увеличенным интервалом от "Котельников" до "Текстильщиков".

Как сообщили в пресс-службе подземки, причиной стал инцидент с пассажиром на станции "Кузьминки", передает агентство "Москва". К настоящему времени движение восстановлено и постепенно входит в график.