В Подмосковье в ДТП с КамАЗом погиб человек

На 24-м километре Щелковского шоссе автомобиль Mercedes столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали, передает агентство "Москва".
Установлено, что легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком. На месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.
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