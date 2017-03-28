На юге Москвы с крыши ТЦ упал подросток

На юге столицы с крыши торгового центра "Нагатинский" упал 13-летний мальчик. В результате инцидента подросток получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, ушиб легких и перелом локтевой кости, передает Life.ru.
Правоохранители рассматривают две версии случившегося – несчастный случай или падение в процессе игры со сверстниками. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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