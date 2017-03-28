Экипаж ДПС сбил девушку на пешеходном переходе
После ДТП стражи порядка оказали пострадавшей первую помощь. Через несколько минут медики осмотрели девушку и отпустили домой. Серьезных травм пешеход не получила, передает Life.ru со ссылкой на собственный источник.
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