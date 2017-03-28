На юго-востоке Москвы дерево покалечило двух пенсионерок

В столице дерево упало на двух женщин. Инцидент произошел на улице Шоссейной. В результате происшествия обе пенсионерки получили травмы. 74-летнюю женщину задело по касательной по голове, а 71-летняя москвичка упала от удара и не смогла подняться самостоятельно, ее госпитализировали, передает Life.ru.
Всего за несколько часов в столице от непогоды пострадали три человека. Ранее на территории МГУ дерево упало на студентку социологического факультета. В результате удара девушка получила черепно-мозговую травму и перелом плечевой кости.
Его родственников допросят сотрудники Следственного комитета России
Семейный конфуз обнародовала фигуристка Татьяна Навка
Президент Украины должен быть готов вылететь на переговоры по первому зову из США
Ведущая скандально известного телешоу "Дом-2" не удержалась на ногах