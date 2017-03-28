На юго-востоке Москвы дерево покалечило двух пенсионерок

В столице дерево упало на двух женщин. Инцидент произошел на улице Шоссейной. В результате происшествия обе пенсионерки получили травмы. 74-летнюю женщину задело по касательной по голове, а 71-летняя москвичка упала от удара и не смогла подняться самостоятельно, ее госпитализировали, передает Life.ru.

Всего за несколько часов в столице от непогоды пострадали три человека. Ранее на территории МГУ дерево упало на студентку социологического факультета. В результате удара девушка получила черепно-мозговую травму и перелом плечевой кости.